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Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

Министерство обороны РФ обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военведа.

Жертвами трагедии стали 14 человек:

Денис Долонский, капитан 1-го ранга

Николай Филин, капитан 1-го ранга

Владимир Абанкин, капитан 1-го ранга

Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга

Константин Иванов, капитан 1-го ранга

Денис Опарин, капитан 1-го ранга

Константин Сомов, капитан 1-го ранга

Александр Авдонин, капитан 2-го ранга

Сергей Данильченко, капитан 2-го ранга

Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга

Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга

Владимир Сухиничев, капитан 3-го ранга

Михаил Дубков, капитан 3-го ранга

Александр Васильев, подполковник медицинской службы

Минобороны отметило высокий профессионализм погибших подводников. «Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.

Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», - говорится в официальном сообщении министерства.