Минобороны опубликовало список погибших при пожаре на глубоководном судне

Министерство обороны РФ обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военведа.
Жертвами трагедии стали 14 человек:
Минобороны отметило высокий профессионализм погибших подводников. «Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.
Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины. Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», - говорится в официальном сообщении министерства.