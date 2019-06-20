В России и мире

Россиянам пообещали с 2023 года возмещать затраты на лекарства

В России начинается создание системы полного или частичного государственного возмещения затрат, которые несут больные при приобретении лекарств, назначенных врачом для амбулаторного лечения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

По ее словам, система государственного возмещения позволит обеспечить бесплатными препаратами 100 процентов россиян, имеющих право на льготные лекарства, а для всех остальных категорий граждан появится дифференцированная система скидок.

Система лекарственного возмещения также устранит дублирование федеральных и региональных льгот, так как в единую информационную базу человек будет попадать однократно на основе данных СНИЛС, рассказала министр.

«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения. Мы рассчитываем, что уже в 2022 году она может быть запущена. Для этого требуется полная цифровизация региональных медицинских и фармацевтических организаций, что будет обеспечено, согласно дорожной карте, к концу 2021 года», - сообщила Вероника Скворцова.

Она заверила, что система позволит «кардинально изменить ситуацию и расширить права граждан на лекарственное обеспечение в амбулаторном сегменте, что будет иметь положительный эффект на показатели здоровья населения, демографии и экономического развития страны».

Добавим, что по данным Минздрава России, траты россиян на покупку лекарств в амбулаторном сегменте составляют около одного миллиарда рублей ежегодно.