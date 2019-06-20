В России и мире

Сколько россиян умирает в машине скорой помощи, показало исследование

В России в 2018 году в машинах скорой помощи умерло на 24% больше человек, чем 10 лет назад, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на RT.

Результаты исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве показывают, что за прошлый год в скорой скончались 6,8 тыс. человек.

В Минздраве отметили, что рост числа умерших в скорой связан с тем, что она стала быстрее доезжать до пациентов.

Отмечается, что раньше эти пациенты умирали дома до приезда врачей.

«Если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание скорой медицинской помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар», — пояснили в Минздраве.

Всего в 2018 году было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи.