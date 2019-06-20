В России и мире

Завод по производству заменителей грудного молока построят в Подмосковье

Завод по производству заменителей грудного молока построят в Можайском городском округе, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует «Лента.ру».

«Целью проекта является снижение зависимости от импорта в жизненно важном сегменте, удовлетворение внутренних потребностей в детском питании с использованием на последующих этапах проекта локальной сырьевой базы», — сказал он.

Инвестиции в проект оцениваются в девять миллиардов рублей, мощность производства составит порядка 15 тысяч тонн готовой продукции в год, уточнил он.

На предприятии будут производить сухие адаптивные молочные детские смеси. Строительные работы запланированы на конец текущего года. В будущем Подмосковье может прийти с этой продукцией на рынки СНГ, говорится на сайте профильного ведомства.