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Роскомнадзор за полгода ограничил доступ к 160 сайтам по продаже поддельных документов

Роскомнадзор ограничил за первые полгода 2019 года доступ к 160 сайтам, которые содержат информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина РФ. Об этом пишет ТАСС.

«За первое полугодие 2019 года на основании судебных решений специалистами Роскомнадзора, провайдерами хостинга и операторами связи приняты меры по ограничению доступа к информации о продаже поддельных документов с 160 сайтов или страниц сайтов», - говорится в сообщении

По данным ведомства, владельцы 37 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. Еще 123 страницы были заблокированы в связи с неудалением операторами информации по требованию Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что данные сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах.