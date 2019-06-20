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ЦБ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году

ЦБ РФ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году в виду низкой динамики роста доходов населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву.

«Может быть некоторое снижение сбережений в этом году. Если доходы быстро не растут, соответственно, потребительское кредитование несколько выросло. Я думаю, что может быть коррекция сбережений, но давайте еще посмотрим, что будет с динамикой дохода во второй половине года», - пояснила она.

Согласно скорректированным данным Росстата по доходам населения, в 2018 году сбережения граждан сократились впервые за шесть лет - на 1%. Кроме того, в 2018 году ведомство также зафиксировало снижение реальных располагаемых доходов россиян по сравнению с 2017 годом на 0,2%. Данный показатель также снизился в первом квартале 2019 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2,3%.