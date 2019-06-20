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90% пассажиров поезда пускают соседей на свою нижнюю полку

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у почти 3700 пользователей, готовы ли они пустить соседа с верхней полки посидеть на своей нижней.

Оказалось, что большинство пассажиров поездов (более 90%) не возражают, если сосед сверху воспользуется их местом. Более трети респондентов (35%) сами предлагают попутчикам присесть на нижней полке. Более 40% ответивших пустят на свое место соседей, если только они в этот момент не спят. Каждый десятый пассажир, купивший место на нижней полке, разделит свое законное место только, если его об этом вежливо попросят.

Категорически против делить свою полку с попутчиками оказалось 12% респондентов, они выбрали ответ: «Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие».