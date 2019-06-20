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Вавилон включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал в пятницу в пользу включения древнего города Вавилона, расположенного на территории Ирака, в Список всемирного наследия. Иракские власти добивались этого с 1983 года. При этом комитет отказался признавать древний город объектом культурного наследия, находящимся под угрозой, несмотря на протест представителя Ирака, передает «Коммерсант».

Вавилон — один из городов Древней Месопотамии, находившийся в исторической области Аккад. Сейчас его руины расположены у окраины современного города Эль-Хилла, в 90 км к югу от иракской столицы Багдада. Сам город был основан не позднее III тысячелетия до н. э., а во II–I тысячелетиях до н. э. был столицей Вавилонского царства. Площадь этого городского комплекса равна 18 кв. км, территория руин — около 10 тыс. кв. км. При этом археологические раскопки были проведены лишь на 15% этой территории.