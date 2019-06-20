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Сегодня отмечают Международный день кооперативов

6 июля отмечается Международный день кооперативов, цель которого привлечение внимания мировой общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях, сообщает «Парламентская газета».

Этот праздник был провозглашен в знак празднования в 1995 году столетия Международного кооперативного альянса — объединения организаций, насчитывающих 760 миллионов членов кооперативов в 100 странах. В 1994 году Генеральная Ассамблея предложила ежегодно отмечать этот день каждый год в первую субботу июля.

Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня кооперативов, посвящены определенной теме. Так, в разные годы они проходили под девизами. Например, «Вклад кооперативов в мировую продовольственную безопасность», «Государственная политика и кооперативное законодательство», «Кооперативные ценности и принципы для социальной ответственности корпораций», «Обеспечение устойчивости общин посредством кооперативного движения».

Кстати, 2012 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом кооперативов. И в ознаменование года, во многих странах проходили различные мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности граждан о кооперативах и позволяющие находить новые способы использования их вклада в социально-экономическое развитие общества.

Мало кто знает, что началом современного кооперативного движения можно считать инициативу небольшой группы ткачей, создавшей в 1844 году первый потребительский кооператив в английском городе Рочдейле. Таким образом, «Общество справедливых рочдейльских пионеров» сделало первый шаг на пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости.

Затем, в 1895 году, в Лондоне был создан Международный кооперативный альянс, ставший одной из первых неправительственных организаций, тесно сотрудничающих с ООН после основания последней в 1945 году.