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Самый богатый человек в мире развелся с женой

Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Блумберг.

Как сообщает «РИА Новости», документ, оформляющий разрыв супружеских отношений, подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон.

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (четырех процентов) компании Amazon — крупнейшего в мире интернет-магазина.

Стоимость пакета оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.

Ранее сообщалось, что Безос получит право голосовать акциями, которые он передаст жене после развода. Кроме того, она оставила ему свою долю в газете Washington Post и в компании Blue Origin.

В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса. В сентябре Amazon стала второй после Apple компанией, чья капитализация превысила триллион долларов.