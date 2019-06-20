Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
Что нам стоит дом построить
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Осторожно! Двери закрываются
О земле и недвижимости
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё В России и мире 20.06.2019 14:361 Владимир Путин рассказал, где заканчиваются границы его терпения 07.07.2019 00:250 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США 06.07.2019 21:460 Самый богатый человек в мире развелся с женой 06.07.2019 20:450 Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катере 06.07.2019 11:150 Сегодня отмечают Международный день кооперативов 05.07.2019 21:533 Вавилон включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 04.07.2019 18:586 Осторожно! Двери закрываются 04.07.2019 19:440 ДТП на железнодорожном перегоне Дно – Вязье стало причиной задержки пассажирского поезда 05.07.2019 19:150 Гром среди ясного неба
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США

07.07.2019 00:25|ПсковКомментариев: 0

Взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен на юге американского штата Флорида. В результате пострадали не менее 20 человек, еще два человека получили тяжелые ранения сообщает информационное агентство AP.

Как отмечает РБК, в результате было разрушено помещение ресторана. Находившиеся рядом с ним магазины были повреждены. Взрывной волной куски бетона разбросало на расстояние до 50 метров, а фрагменты металла — еще дальше. Все магазины и представительства компаний в здании будут закрыты до тех пор, пока чиновники не подтвердят, что возвращение не угрожает безопасности людей.

По данным новостного портала Heavy, взрыв произошел в здании торгового центра The Fountains. Серьезные повреждения также получило помещение фитнес-центра LA Fitness, расположенное рядом: в результате взрыва была повреждена его крыша.

Как отмечается в аккаунте городской полиции в Twitter, причиной случившегося стал взрыв газа. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Полиция призвала не приближаться к району ЧП.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?
В опросе приняло участие 1873 человека
07.07.2019, 00:250 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США 07.07.2019, 00:060 «Локомотив» выиграл футбольный Суперкубок России 07.07.2019, 00:010 Юбилейный Курган Дружбы пройдет в воскресенье на границе России, Белоруссии и Латвии 06.07.2019, 21:460 Самый богатый человек в мире развелся с женой
06.07.2019, 21:261 «Мехуборка» ликвидировала несанкционированную свалку в Пустошкинском районе 06.07.2019, 21:140 В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах 06.07.2019, 20:450 Следователи насчитали 55 человек на опрокинувшемся в Черном море катере 06.07.2019, 20:160 О подвиге экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова вспоминали в Острове
06.07.2019, 19:440 Психологи рассказали, как быть счастливым 06.07.2019, 19:141 Наталья Ильина: В кампусе ПсковГУ будет зона для мероприятий и общения 06.07.2019, 18:452 Молодежь рассказала, на какую зарплату рассчитывает 06.07.2019, 18:160 День рыбака отметят 14 июля в Гдовском районе
06.07.2019, 17:450 Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов 06.07.2019, 17:142 В Палкино прошел «Фестиваль Сказочной Купалы» 06.07.2019, 16:450 Каких животных россияне смогут содержать дома, не нарушая закон? 06.07.2019, 16:160 Первый фестиваль псковского ремесла и творчества пройдет в июле
06.07.2019, 15:462 Валентина Матвиенко предложила ограничить использование мобильников в школах 06.07.2019, 15:172 В Гдове прошла военно-спортивная игра для детей 06.07.2019, 14:462 В работе «Единой России» в течение месяца появятся новые направления 06.07.2019, 14:150 На следующей неделе дом-музей Пушкина в Михайловском закроют для посетителей
06.07.2019, 13:440 Эксперт «Команды 2018» выдвинут в сенаторы от Калмыкии 06.07.2019, 13:140 Студенты ПсковГУ приняли участие в форуме «Ладога» 06.07.2019, 12:451 На строительство и ремонт объектов в Иркутской области после паводка нужно 28 млрд рублей 06.07.2019, 12:160 Губернатор поздравил работников кооперативов с профессиональным праздником
06.07.2019, 11:4616 Себеж отмечает 605-летие со дня образования 06.07.2019, 11:150 Сегодня отмечают Международный день кооперативов 06.07.2019, 10:440 Минкультуры определило требования к содержанию животных в цирках и зоопарках 06.07.2019, 10:150 Посетить древние храмы и пещеры Псково-Печорской обители приглашают 7 июля жителей и гостей города
06.07.2019, 09:450 Аренда сценического оборудования для Кургана Дружбы в Себежском районе обойдется в 1,3 млн рублей 06.07.2019, 09:270 Студентам ПсковГУ вручили сертификаты о прохождении обучения в зарубежных вузах 06.07.2019, 08:590 Волонтеры Красного Креста организовали очередной визит внимания 05.07.2019, 23:333 В России проведут массовую диспансеризацию взрослого населения
05.07.2019, 23:280 Любителей органной музыки приглашают на концерт в Печорах 05.07.2019, 21:533 Вавилон включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 05.07.2019, 21:081 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского 05.07.2019, 20:366 «Акценты» Донецкого: «Дело облсовпрофа», локальный выбор и псковские кинопробы
05.07.2019, 19:576 Музей льна создан в Псковской области 05.07.2019, 19:341 Международный фестиваль «Река Великая» открылся в Опочке 05.07.2019, 19:150 Гром среди ясного неба 05.07.2019, 18:480 «На земле крестецкой мы вас величаем»
05.07.2019, 18:240 Управление Росреестра поясняет вопрос о выписках из ЕГРН заказанных электронно 05.07.2019, 18:151 Сергей Грахов объяснил, почему в Гдове не построят новую котельную 05.07.2019, 18:090 Скидки на кефир и сметану от «Прасковьи Молочковой» начались в магазинах «Дикси» 05.07.2019, 18:030 Дворец бракосочетаний в Пскове откроется 12 июля после ремонта
05.07.2019, 17:560 «Филей» обещает сделать предстоящий вторник незабываемым для псковичей 05.07.2019, 17:490 Псковский академический театр драмы стал номинантом зрительской премии «Звезда театрала» 05.07.2019, 17:420 Присоединиться к экскурсии в Спасо-Елизаровский монастырь и на остров Залит предлагают псковичам 05.07.2019, 17:380 Александр Козловский принял участие в политической конференции «единороссов»
05.07.2019, 17:330 В администрации Псковской области обсудили проблемы экологии 05.07.2019, 17:241 Игорь Максимов о возвращении в псковскую политику, судьбе псковских МП и «Чистой воде» 05.07.2019, 17:150 Областная библиотека может быть сдана после реконструкции уже в октябре 05.07.2019, 17:020 Жители Архангельска жалуются на мошенников с печатью псковской фирмы
05.07.2019, 16:551 Депутаты Псковской городской Думы обсудили проблему нехватки учебников в школах Пскова 05.07.2019, 16:410 90% пассажиров поезда пускают соседей на свою нижнюю полку 05.07.2019, 16:340 Кампус ПсковГУ будет достроен к концу года - Сергей Грахов 05.07.2019, 16:280 Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение на международном уровне - замминистра культуры
05.07.2019, 16:120 «Татнефть» купила у финской Neste сеть АЗС и терминал в Петербурге 05.07.2019, 16:060 К концу года на территории стадиона «Машиностроитель» появится искусственное футбольное поле 05.07.2019, 16:011 Сергей Грахов: Долгосрочная программа по капитальному ремонту была создана некачественно 05.07.2019, 16:005 И. о. директора - главного редактора газеты «Псковские новости» назначен Артем Татаренко
05.07.2019, 15:550 «Псковские тепловые сети» не находятся в предбанкротном состоянии 05.07.2019, 15:410 Псковские спасатели приступили к работам по очистке территории в Тулуне 05.07.2019, 15:330 Школу электронных услуг откроет в Пскове Кадастровая палата 05.07.2019, 15:270 В июле поздравления президента получит 71 долгожитель Псковской области
05.07.2019, 15:200 ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом 05.07.2019, 15:132 Сергей Грахов: Нужно, чтобы у человека был выбор: пить качественную воду из крана или пойти купить ее 05.07.2019, 15:020 Шоу будет продолжаться: Один день с псковским диджеем 05.07.2019, 14:510 Мобильный ФАП автобус будет работать на территории «Маяка» с 8 по 12 июля
05.07.2019, 14:450 В Пскове выступит военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии 05.07.2019, 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 05.07.2019, 14:350 «Подстрочник» с Сергеем Граховым. ВИДЕО 05.07.2019, 14:300 «Супер фитнес» открывает направление «современные танцы» для подростков
05.07.2019, 14:220 Двух гдовских полицейских привлекли к ответственности из-за нарушений во время рейда в магазине 05.07.2019, 14:150 Сергей Грахов: «Горводоканал» вышел из тяжелой финансовой ситуации 05.07.2019, 14:070 Прием документов для регистрации кандидатов на допвыборах депутата регионального парламента закончится 7 июля 05.07.2019, 14:000 Актеры великолукского театра примут участие в уникальном проекте Театра наций в музее-заповеднике «Михайловское»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.