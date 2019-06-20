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Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США

Взрыв прогремел в одном из торговых центров города Плантейшен на юге американского штата Флорида. В результате пострадали не менее 20 человек, еще два человека получили тяжелые ранения сообщает информационное агентство AP.

Как отмечает РБК, в результате было разрушено помещение ресторана. Находившиеся рядом с ним магазины были повреждены. Взрывной волной куски бетона разбросало на расстояние до 50 метров, а фрагменты металла — еще дальше. Все магазины и представительства компаний в здании будут закрыты до тех пор, пока чиновники не подтвердят, что возвращение не угрожает безопасности людей.

По данным новостного портала Heavy, взрыв произошел в здании торгового центра The Fountains. Серьезные повреждения также получило помещение фитнес-центра LA Fitness, расположенное рядом: в результате взрыва была повреждена его крыша.

Как отмечается в аккаунте городской полиции в Twitter, причиной случившегося стал взрыв газа. На месте происшествия работают полицейские и пожарные. Полиция призвала не приближаться к району ЧП.