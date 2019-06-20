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Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов: есть погибшие и раненые

Бензовоз, груженый 4,5 тоннами топлива, перевернулся и загорелся на автодороге в Свердловской области ночью в воскресенье, три человека погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«ДТП произошло на 44-м км трассы Карпинск-Кытлым. По предварительным данным, бензовоз марки "Урал" двигался в сторону поселка Кытлым, чтобы заправить технику, работающую на карьере. При этом, в нарушение техники безопасности, сверху на цистерне бензовоза находились семь туристов. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего топливо разлилось и произошел его взрыв», - сообщил собеседник агентства.

В результате инцидента три человека погибли, еще шестеро, включая водителя, получили травмы и ожоги и госпитализированы в районную больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших и точные обстоятельства произошедшего.

Взорвавшийся бензовоз в Свердловской области ехал на дозаправку машин, которые обеспечивают безопасность горного марафона "Конжак-2019", рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых, передает ТАСС.

"Транспортное средство направлялось для дозаправки других машин, которые обеспечивали перекрытие дороги для обеспечения безопасности международного горного марафона "Конжак-2019", — сказал Горелых.

«Инцидент произошел на технологической дороге области. Водитель бензовоза согласился подвезти 10 туристов до автодороги. В какой-то момент бензовоз потерял управление и съехал в кювет из-за неисправности. Водитель сказал всем спрыгивать, после чего спрыгнул сам. От удара бензовоз загорелся и взорвался, погибло три человека, семь пострадали. По предварительным данным, водитель был пьян. Возбуждено уголовное дело», - сообщает РЕН ТВ.