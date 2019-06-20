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Назван способ предотвращения солнечных ожогов

Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки рассказал о том, как предотвратить и правильно лечить солнечные ожоги. Об этом сообщает Medicalxpress.

Врач предупредил, что лечение ожогов лимоном, растительными маслами и молочными продуктами является неэффективным и опасным для здоровья.

Отмечается, что при ожоге следует первостепенно охладить место смоченной тканью, а затем нанести крем без отдушек. Лучше, по мнению канадского эксперта, помогает крем с гидрокортизоном. Он советует вместе с ним принять ибупрофен и пить больше воды.

Гниацки подчеркнул опасность ухудшения детских ожогов, поскольку они сильно вредят коже и могут привести к развитию рака через 20-30 лет.

Как отмечает «Газета.Ру», врач также посоветовал снизить потребление моркови, петрушки и сельдерея перед выходом на солнце, поскольку они увеличивают чувствительность к солнечным лучам.