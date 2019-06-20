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Американского миллиардера задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По данным Associated press, это произошло после пересмотра сделки со следствием, на которую он пошел после предыдущих обвинений в вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Задержание в аэропорту Нью-Джерси, по информации CBS Miami, произошло минувшей ночью, когда Джеффри Эпштейн частным авиарейсом вернулся из Парижа. Новые претензии, по данным американской прессы, могут быть связаны с недавно опубликованными именами четырех предполагаемых жертв миллиардера, о которых прежде известно не было. Дело в том, что шлейф скандалов и обвинений тянется за финансистом уже долгие годы.

Как отмечает радио «Эхо Москвы», в 2008 он был арестован по делу о сутенерстве. Миллиардер платил девушкам за интимные услуги и, вероятно, продавал их другим. Но тогда, после 13 месяцев в тюрьме, власти пошли с ним на соглашение, которое позволило Эпштейну выйти на свободу под обязательство выплачивать компенсации несовершеннолетним, пострадавшим от его действий. Это стало альтернативой длительному тюремному сроку. Уже в понедельник, некогда приятельствовавшему с нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом бизнесмену, нужно будет предстать перед федеральным судом Манхеттена.

Появление имен новых жертв в деле Джеффри Эпштейна может грозить ему пожизненным наказанием. Он уже зарегистрирован в американском публичном реестре лиц, совершивших сексуальные преступления.