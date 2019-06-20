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Спецслужбы проверяют сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово» и двух самолетов - СМИ

Экстренные службы Москвы проверяют поступившие через социальные сети сообщения о якобы заложенных на двух самолетах и в столичном аэропорту «Домодедово» бомбах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в воскресенье.

Как рассказал собеседник агентства, в поступившем сообщении говорится о трех взрывных устройствах. Два якобы находятся в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих, еще одно - в зоне вылета самого аэропорта, заявил он.

По словам источника, данную информацию проверяют правоохранительные органы и службы аэропорта.

Багаж якобы заминированных рейсов отправлен на повторный осмотр, добавил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией правоохранительных органов по данному поводу.