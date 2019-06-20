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Ребенка из многодетной российской семьи нашли привязанным к столбу за шею

В селе Юрьевское Ярославской области во дворе дома, где проживает многодетная семья, нашли ребенка, привязанного за шею к столбу. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает Telegram-канал Baza. Привязанного пятилетнего мальчика обнаружили в пятницу, 5 июля, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних города Мышкин, когда пришли с внеплановой проверкой к семье Светланы и Андрея Щавелевых. По данным канала, всего в семье воспитываются восемь детей: один родной, один приемный и еще шестеро, находящихся под опекой. При этом семья считается в селе верующей и образцовой: Щавелевы переехали в Юрьевское из Москвы, у них есть свой дом и домашний скот.

Как отмечает «Лента.Ру», после данного инцидента органы опеки изъяли всех детей из семьи, в настоящее время они находятся в реабилитационном центре.