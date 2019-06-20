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Вице-премьер Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко потребовал отстранить от работы мэра Нижнеудинского района Иркутской области, который пострадал от подтопления, Сергея Худоногова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

Как отмечается, в соцсети распространилась информация о том, что мэр района использует коммунальные службы для того, чтобы восстановить свой дом и земельный участок, которые пострадали из-за наводнения.

Уточняется, что Мутко потребовал провести проверку, чтобы выяснить достоверность поступившей информации.

Согласно его пресс-службе, проверка подтвердила распространившиеся данные. В связи с этим Мутко потребовал снять Худоногова с должности, передает Газета.Ру.