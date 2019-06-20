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В России и мире

Путешественник Конюхов планирует долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями

07.07.2019 23:50|ПсковКомментариев: 0

Известный российский путешественник Федор Конюхов в первой половине сентября планирует впервые осуществить перелет из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Оскара. «Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва—Челябинск—Новосибирск—Иркутск—Якутия—Камчатка»,— рассказал он.

По словам Оскара Конюхова, планируется, что сам перелет пройдет за семь дней, но организаторы добавляют три дня резерва на случай возможных погодных осложнений.

Как отмечает «Коммерсант», ранее Федор Конюхов стал первым в мире человеком, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке. На это у путешественника ушло 154 дня 13 часов 37 мин.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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