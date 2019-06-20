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Власти Грузии осудили ругань телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Ранее Габуния начал программу «P.S.» с ругани на русском языке в адрес российского президента. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

«То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо», - написал премьер в Twitter.

Оскорбления и провокационные заявления телеведущего также осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.

Нецензурные высказывания телеведущего служат лишь повышению напряженности в отношениях с Москвой, считает она.

«Президент Грузии безоговорочно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на Rustavi-2. Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, [в отношениях] с Россией и в регионе", - сказано в заявлении.