В России и мире

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Этот вопрос планируется рассмотреть на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Проект решения, которое обязывает Россию отказаться от ограничения уже готов,«Известия»ознакомились с документом. Алкоэнергетики в России не производятся с января 2018 года, за исключением напитков, которые делаются на экспорт.

При введении ограничений их объяснили тем, что сочетание алкоголя и энергетических добавок (кофеин, гуарана, таурин и так далее) оказывает негативное влияние на здоровье россиян.

Однако запрет в России у других стран - членов Евразийского экономического союза. Они сочли его барьером, препятствующим торговле на рынке ЕАЭС, говорится в документах.

Алкоэнергетики подпадают под действие техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности алкогольной продукции».

В их отношении не должно применяться национальное законодательство, сказано в документах ЕЭК. В Минфине России с такой постановкой вопроса не согласны и считают, что ограничения не противоречат нормам.