В России и мире

Названо отношение россиян к браку

Большинство россиян (77 процентов) считает, что брак должен быть официально зарегистрирован. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

По данным исследователей, такой точки зрения придерживаются в основном люди старше 60 лет (84 процента). Еще 11 процентов респондентов отметили важность создания семьи, но не сочли официальную регистрацию брака необходимым для этого условием. Такого мнения придерживаются в основном россияне в возрасте от 18 до 24 лет (17 процентов) и от 25 до 34 лет (18 процентов).

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Кроме того, каждый десятый россиянин (10 процентов) категорически не приемлет возможность развода вне зависимости от причин. Еще 30 процентов опрошенных считают, что разводиться нужно только тогда, когда семья уже фактически распалась. 56 процентов респондентов отметили, что принимать такое решение нужно исходя из конкретной ситуации.

Среди причин для развода россияне назвали бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46 процентов), измены и ревность одного из супругов (22 процентов), эгоизм и непонимание между супругами (21 процентов).

Опрос проводился 4 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.