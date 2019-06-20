Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
Что нам стоит дом построить
О земле и недвижимости
Осторожно! Двери закрываются
Телефон прямого эфира 56-73-72
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё В России и мире 20.06.2019 14:361 Владимир Путин рассказал, где заканчиваются границы его терпения 08.07.2019 11:000 Названо отношение россиян к браку 08.07.2019 08:240 Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков 08.07.2019 00:260 Власти Грузии осудили ругань телеведущего в адрес Путина 07.07.2019 23:500 Путешественник Конюхов планирует долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями 07.07.2019 21:080 Вице-премьер Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра
 
 
 
Самое популярное 05.07.2019 12:405 В Пскове пенсионерка выпала из окна дома на Народной и погибла 05.07.2019 14:380 Синоптики Псковской области сообщили о возвращении солнечных дней 05.07.2019 19:150 Гром среди ясного неба 06.07.2019 11:4616 Себеж отмечает 605-летие со дня образования 07.07.2019 11:116 Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Названо отношение россиян к браку

08.07.2019 11:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян (77 процентов) считает, что брак должен быть официально зарегистрирован. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Лента.ру» со ссылкой на ТАСС.

По данным исследователей, такой точки зрения придерживаются в основном люди старше 60 лет (84 процента). Еще 11 процентов респондентов отметили важность создания семьи, но не сочли официальную регистрацию брака необходимым для этого условием. Такого мнения придерживаются в основном россияне в возрасте от 18 до 24 лет (17 процентов) и от 25 до 34 лет (18 процентов).

Оптимальным возрастом для вступления в брак россияне назвали 24 года для женщин и 27 лет для мужчин.

Кроме того, каждый десятый россиянин (10 процентов) категорически не приемлет возможность развода вне зависимости от причин. Еще 30 процентов опрошенных считают, что разводиться нужно только тогда, когда семья уже фактически распалась. 56 процентов респондентов отметили, что принимать такое решение нужно исходя из конкретной ситуации.

Среди причин для развода россияне назвали бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46 процентов), измены и ревность одного из супругов (22 процентов), эгоизм и непонимание между супругами (21 процентов).

Опрос проводился 4 июля, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 113 человек
08.07.2019, 11:470 Псковский молодежный центр приглашает на интеллектуальную игру на траве «Молодо-зелено» 08.07.2019, 11:300 29-летний великолучанин обокрал дом знакомого на 70 тыс. рублей 08.07.2019, 11:220 Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем семьи, любви и верности 08.07.2019, 11:170 Женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода в Великих Луках и столкнулась с «Мицубиси»
08.07.2019, 11:120 Эксперты ОНФ: Для злоупотребляющих алкоголем надо делать отсрочку в получении водительских прав 08.07.2019, 11:110 8-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Советской Армии в Пскове 08.07.2019, 11:000 Здания на Советской, 62-а и 62-б могут передать в безвозмездное пользование прихода храма Вознесения Христова 08.07.2019, 11:000 Названо отношение россиян к браку
08.07.2019, 10:380 Пассажирка такси погибла в результате ДТП в Великолукском районе 08.07.2019, 10:370 Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 10 незаконных орудий лова 08.07.2019, 10:321 Праздник для молодых псковских семей устроили единороссы 08.07.2019, 10:150 64 место занимает Псковская область в рейтинге регионов по доходам населения
08.07.2019, 10:140 Женщина погибла в ДТП в Новоржевском районе 08.07.2019, 10:040 Прокуратура: В Печорской районной больнице нарушается закон в сфере обращения с ТКО 08.07.2019, 09:551 Эксперты объяснили падение рождаемости в России 08.07.2019, 09:540 «БМВ» горел в красногородской деревне Шутово
08.07.2019, 09:490 Водитель «Дэу» врезался в «Ситроен» на улице Юбилейной в Пскове 08.07.2019, 09:460 Пенсионер погиб при пожаре в Плюсском районе 08.07.2019, 09:395 Пикет против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем проходит в Пскове 08.07.2019, 09:200 День деревни отпраздновали в Покровском Красногородского района
08.07.2019, 09:100 Псковские налоговики продолжают выявлять подставных лиц, регистрирующих фирмы-однодневки 08.07.2019, 09:090 День семьи, любви и верности отмечают жители Псковской области 08.07.2019, 08:590 В Дедовичах завершены ремонтные работы на теплосетях 08.07.2019, 08:530 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода
08.07.2019, 08:490 Творожная паста с крыжовником: новинка от «Прасковьи Молочковой» появилась в «Империале» 08.07.2019, 08:420 Работников начнут страховать по принципу ОСАГО 08.07.2019, 08:352 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ 08.07.2019, 08:240 Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
08.07.2019, 08:100 Эксперты выяснили, насколько выросла зарплата менеджера по продажам в Пскове 08.07.2019, 08:030 Бизнесмены попросили субсидировать кредиты на строительство отелей 08.07.2019, 00:260 Власти Грузии осудили ругань телеведущего в адрес Путина 07.07.2019, 23:500 Путешественник Конюхов планирует долететь из Москвы на Камчатку на самолете с солнечными батареями
07.07.2019, 23:430 Псковские коммунисты приняли участие во встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019, 23:250 Псковское «Яблоко» выдвинуло кандидатов на выборы глав районов 07.07.2019, 22:183 Названы причины падения рождаемости в России 07.07.2019, 21:080 Вице-премьер Мутко потребовал уволить пойманного на спасении своего затопленного дома мэра
07.07.2019, 19:461 Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ 07.07.2019, 18:420 Псковские поисковики примут участие в поиске массовых захоронений жертв фашизма 07.07.2019, 18:403 Александр Козловский: Мы должны приезжать на Курган Дружбы с детьми, чтобы они знали настоящую историю Победы 07.07.2019, 18:240 Все семеро претендентов на мандат депутата Псковского областного Собрания сдали документы для регистрации
07.07.2019, 17:452 Включение объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО увеличивает его туристическую привлекательность в разы — Минкультуры 07.07.2019, 17:231 Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности» 07.07.2019, 16:550 Главный диетолог Минздрава отрицает существование норм потребления молочных продуктов 07.07.2019, 16:424 Участники опроса на ПЛН высказались категорически против планов автопарка «залезть в карман самых бедных»
07.07.2019, 16:083 Местам проживания многодетных и неблагополучных семей уделили особое внимание участники рейда в Пскове 07.07.2019, 15:530 Концерты ансамбля «Мозаика» пройдут в Дно и Изборске в рамках молодежного проекта московского Сретенского монастыря 07.07.2019, 15:462 Включение памятников Пскова в Список ЮНЕСКО - это не только признание их уникальности, но и большая ответственность - Михаил Ведерников 07.07.2019, 15:450 Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн
07.07.2019, 15:158 Губернатор: Мы будем хранить нашу историю и не позволим переписать героическое прошлое наших народов 07.07.2019, 15:000 Ребенка из многодетной российской семьи нашли привязанным к столбу за шею 07.07.2019, 14:420 На Кургане Дружбы разожгли традиционный Партизанский Костер 07.07.2019, 14:290 Назван способ предотвращения солнечных ожогов
07.07.2019, 14:130 Спецслужбы проверяют сообщения о «минировании» аэропорта «Домодедово» и двух самолетов - СМИ 07.07.2019, 13:570 Себежскому району вручено свидетельство о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» 07.07.2019, 13:320 Американского миллиардера задержали по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации 07.07.2019, 13:120 Дожди и грозы прогнозируются в Псковской области в понедельник
07.07.2019, 12:540 Псковичей призывают соблюдать осмотрительность при интернет-покупках 07.07.2019, 12:480 Названы самые подорожавшие продукты в России 07.07.2019, 12:451 Вера Емельянова: Включение Пскова в Список ЮНЕСКО - это огромные возможности для продвижения и сохранения наших памятников 07.07.2019, 12:330 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 60-го Кургана Дружбы
07.07.2019, 12:310 Псковским работодателям, использующим труд иностранцев, напомнили о необходимости их иммунизации 07.07.2019, 12:130 В Петербурге загорелся детский сад 07.07.2019, 12:070 Губернатор Михаил Ведерников участвует в юбилейной встрече на Кургане Дружбы 07.07.2019, 11:580 Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области
07.07.2019, 11:351 Псковская полиция приглашает на службу 07.07.2019, 11:116 Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 07.07.2019, 11:010 Юбилейный Курган Дружбы встречает гостей проливным дождем 07.07.2019, 10:510 Названа опасная суточная доза молока
07.07.2019, 10:171 Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, перевозивший на цистерне туристов: есть погибшие и раненые 07.07.2019, 10:030 Псковская полиция продолжает розыск Владимира Григорьева 07.07.2019, 01:110 Ночь нежна: лавандовый концерт вновь прошел в Пскове 07.07.2019, 00:250 Десятки человек пострадали при взрыве в торговом центре в США
07.07.2019, 00:061 «Локомотив» выиграл футбольный Суперкубок России 07.07.2019, 00:012 Юбилейный Курган Дружбы пройдет в воскресенье на границе России, Белоруссии и Латвии 06.07.2019, 21:460 Самый богатый человек в мире развелся с женой 06.07.2019, 21:265 «Мехуборка» ликвидировала несанкционированную свалку в Пустошкинском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.