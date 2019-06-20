В России и мире

В России появится первый экогород

В Сенгилее Ульяновской области осенью текущего года представят первый экогород. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на министра природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров и ТАСС.

По его словам, первые экопоселения уже появились в данном районе. «Это хороший пример, когда локальная группа ведет природный образ жизни - земледелие, отношение к окружающей среде. Они уже сейчас приглашают туристов и готовы им предложить и дикую ягоду, и травяные сборы», - отметил Федоров.

Он уточнил, что в ходе реализации проекта будет использован опыт Германии и Японии. В частности, возможно будет внедрение таких элементов, как модернизация инженерной защиты окружающей среды, защита подземных вод, эффективная система ЖКХ.

Кроме того, уровень озелененности территории планируется довести до 40 процентов и выше. Собеседник агентства добавил, что также будут внедрены системы по очистке сточных вод, солнечной генерации, сортировке твердых коммунальных отходов и реализации образовательных экопроектов.