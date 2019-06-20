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В литовском городе Клайпеда возобновят программы обучения на русском языке

Клайпеда должна стать образовательным центром для выходцев из стран постсоветского пространства, открывающих для себя новые горизонты и возможности в Европейском союзе (ЕС). С таким посылом сегодня выступает руководство Клайпедского государственного университета, где в сентябре этого года стартуют новые учебные программы на русском языке, пишет ru.delfi.lt.

Новый ректор университета, профессор Артурас Разбадаускас утверждает, что Клайпеда с точки зрения просвещения должна развиваться, привлекать иностранных студентов и ориентироваться под запросы рынка.

Будучи, помимо всего прочего, депутатом горсовета от правящего большинства, руководитель вуза напомнил, что город поставил перед собой амбициозную задачу – увеличить население столицы литовского Приморья к 2030 году до 190 тыс. человек. К этой цели, считает он, удастся подойти в том числе и за счет приезжих абитуриентов, молодых специалистов из стран ближнего зарубежья.

По его словам, качественные учебные программы на русском языке и возможность получить европейский диплом открывают совершенно новые возможности для выходцев из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Южного Кавказа и России.

Всего в Клайпедском университете в новом учебном году стартует шесть программ. Четыре из них бакалаврские – история Европы, информатика, педагогика физической культуры и спорта, а также психология, о которой пока еще не объявили официально, и две программы магистратуры – технологические процессы добычи и переработки нефти и профессиональная этика и этический аудит.

По словам ректора, в обозримом будущем направления планируют расширить. Например, сегодня есть явный запрос на появление такой специализации, как сестринское дело, но пока не хватает русскоязычных преподавателей. Помимо этого, в университете раздумывают о введении русскоязычных программ на базе университетского Института морских исследований. Последний, кстати, входит в топ-200 лучших вузов по океанографии во всемирном рейтинге вузов.

Дело в том, что Клайпедский университет, как и многие другие вузы в регионах, страдает от нехватки студентов. На данный момент там обучаются около 3 тысяч человек, хотя еще пять лет назад число учащихся составляло больше 5,3 тысяч. На протяжении последних двух лет Минобразования и правительство в целом высказывалось за необходимость «реорганизовать», то есть ликвидировать вуз как самостоятельную единицу, присоединив его к одному из учебных заведений в Вильнюсе или Каунасе, однако университетская общественность отстояла независимость вуза, утверждая, что он остается единственным крупным научным центром притяжения для всей западной Литвы.