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Специалисты Роскачества обнаружили следы антибиотиков в бургерах

Специалисты Роскачества провели анализ бургеров, продающихся в ресторанах быстрого питания, чтобы выяснить, действительно ли в них содержатся антибиотики. Тестирование прошли наиболее популярные бургеры, которые продаются в сетях McDonalds, Burger King, KFC, Farш, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger и Jerry Wings. Закупки проводили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, пишет «Деловой Петербург».

Продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков и только в пяти бургерах были найдены их следы. В частности, в «Биг Маке» (McDonalds, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) – энрофлоксацин, а в «Классическом King («Мясоroob»)» – офлоксацин.

«Как показали результаты исследования, антибиотики в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным (следовым). Ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техническим регламентом нормы по данному параметру, - говорится в заключении экспертов. - Концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья».

В Роскачестве напомнили о проведенном в мае 2019 года исследовании фарша, где в ряде случаев содержание антибиотиков превышало допустимые техническим регламентом Таможенного союза нормативы.

«Проблема в том, что, когда вы потребляете мясо с антибиотиками и они попадают в ваш организм, это может вызвать его резистентность на их действие при лечении различных болезней», – объяснил опасность содержащихся в пище антибиотиков научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.