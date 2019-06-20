В России и мире

Назван способ стимулировать россиян заводить детей

Более половины россиян (64 процента) заявили, что материнский капитал стимулирует семьи заводить детей после рождения первенца. Об этом свидетельствую результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации во вторник, 9 июля, пишет «Лента.ру».

Чаще всего об этом заявляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (69 процентов) и люди старше 60 лет (71 процент). Около трети опрошенных (31 процент) не считают маткапитал достаточным стимулом для рождения второго ребенка. Это преимущественно респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (37 процентов) и от 35 до 44 лет (37 процентов).

По данным социологов, о праве получить материальную помощь при рождении второго и последующего ребенка знают 96 процентов опрошенных. 15 процентов этой возможностью воспользовались, а 43 процента имеют близких родственников, которые получали материнский капитал.

Продление программы маткапитала поддержали 78 процентов опрошенных, среди них больше всего россиян в возрасте от 25 до 34 лет (84 процента). Почти половина опрошенных (46 процентов) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить деньги на лечение матери и ребенка, еще 17 процентов — на капитальный ремонт, 12 процентов хотели бы получить часть суммы наличными.

Опрос проводился 27 июня, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.