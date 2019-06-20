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Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная Дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту, сообщает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что меры могут коснуться поставок вина и газированной воды, а также финансовых и внешнеэкономических операций, туристической деятельности и ввозных таможенных пошлин.

Поводом послужили «непрекращающиеся антироссийские провокации», подчеркивается, что открытые выпады радикальных грузинских сил ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

В случае принятия ограничения будут носить временный характер и применяться «независимо от других мер, направленных на защиту интересов России, обеспечение безопасности страны, а также на защиту прав и свобод ее граждан».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил накануне, что Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию, который за 2018-й год составил 641 миллион долларов. Кроме того, почти треть турпотока в страну обеспечивала до недавнего времени именно Россия.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к прекращению авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала «Рустави-2» Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились «русофобские припадки», а государство не хочет приструнить «экстремистски настроенных молодчиков».