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Первое издание «Евгения Онегина» продано на аукционе Christie’s за 467 тыс. фунтов, вчетверо дороже заявленной цены

Первое издание романа в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина было продано на аукционе Christie’s за 467 тысяч фунтов стерлингов, что превысило заявленную оценку экспертов в четыре раза, пишет «Интерфакс».

Предварительно издание было оценено в 120-160 тыс. фунтов стерлингов. Как ранее отметили в аукционном доме, лот был интересен вошедшим в комплект изданием первой главы романа в оригинальном переплете.

На торги, которые прошли в Лондоне во вторник, были выставлены более 120 редких печатных изданий писателей русского «золотого века» из частной европейской коллекции.

Первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, которое оценивали в 70-90 тыс. фунтов стерлингов, ушло с молотка за 175 тыс. фунтов.

До настоящего момента полный экземпляр этого издания в двух томах появлялся на торгах лишь дважды. Одними из предыдущих владельцев издания были князья Воронцовы, о чем свидетельствует соответствующая монограмма.

Первое издание «Руслана и Людмилы» Пушкина было продано за 143,7 тыс. фунтов стерлингов при оценке в 50-80 тыс. фунтов.