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В России и мире

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

09.07.2019 16:19|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин не стал бы вводить санкции против Грузии. Об этом он сам заявил в ходе пресс-подхода в Екатеринбурге, который транслировал телеканал «Россия 24». Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Я бы не стал этого делать [вводить санкции] именно из уважения к грузинскому народу. Один вышел, ляпнул, изображая из себя нечто. Вот о нем раньше никто ничего не знал, а сейчас все говорят. Он добился своего. Отстранили его на два месяца - он поехал на отдых. Потом приедет - продолжит работу. Ведь есть люди, которые протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения», - подчеркнул глава государства. 

Ранее 9 июля Госдума единогласно приняла заявление, в котором рекомендовала правительству рассмотреть возможность введения ограничительных мер в отношении Грузии. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что речь идет о запрете на импорт вин и воды из Грузии, денежные переводы, а также поездки россиян в эту страну. «Такое отношение к нашей стране, нашему народу, нашему президенту недопустимо. <...> Если мы сами не будем себя защищать, нас никто не будет защищать», – подчеркнул он.

С инициативой ввести санкции против Грузии нижняя палата парламента выступила 8 июля после того, как телеведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния допустил нецензурные оскорбительные высказывания в адрес президента России. Кремль, комментируя выступление телеведущего, назвал его «большим позором».

Грузинские власти выступили против выходки Гарбунии. Ее осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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