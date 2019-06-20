Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Как помыть машину бесплатно?
Гибкая линейка Yota
Зачем сапогам полоска?
Осторожно! Двери закрываются
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
О земле и недвижимости
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё В России и мире 20.06.2019 14:361 Владимир Путин рассказал, где заканчиваются границы его терпения 09.07.2019 20:450 Ученые поделились способом вычислить продолжительность жизни любого животного 09.07.2019 20:150 Японская фирма-создатель персонажа Hello Kitty оштрафована в ЕС за нарушение правил единого рынка 09.07.2019 17:410 Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым 09.07.2019 16:192 Путин выступил против санкций в отношении Грузии 09.07.2019 16:010 Первое издание «Евгения Онегина» продано на аукционе Christie’s за 467 тыс. фунтов, вчетверо дороже заявленной цены
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 12:221 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 17:262 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 08:531 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:327 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 08.07.2019 08:352 В Псковском районе прокатилась волна ликвидации садоводческих товариществ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Ученые поделились способом вычислить продолжительность жизни любого животного

09.07.2019 20:45|ПсковКомментариев: 0

Наблюдения за жизнью животных из Мадридского зоопарка помогли генетикам из Испании доказать, что длина концевых участков хромосом отражает среднюю продолжительность жизни не только человека, но и всех обитателей нашей планеты. Их выводы были представлены в журнале «PNAS», пишет РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Мы открыли универсальный биологический закон, определяющий то, как много лет, месяцев или дней может прожить то или иное существо. Нам удалось доказать, что длина теломер задает продолжительность жизни для всех животных на Земле», - заявила Мария Бласко (Maria Blasco) из Национального центра изучения рака в Мадриде (Испания).

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки являются фактически бессмертными с точки зрения биологии  - они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания, и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40 - 50 циклов деления, вступая в фазу старения, что предположительно снижает шансы на развитие рака.

Эти различия связаны с тем, что каждое деление «взрослых» клеток приводит к сокращению длины их хромосом, концевые участки которых помечены специальными повторяющимися сегментами, так называемыми теломерами. Когда теломер становится слишком мало, клетка уходит «на пенсию» и прекращает участвовать в жизни организма. Как показали первые опыты с теломерами, их длина достаточно точно отражает возраст человека, а также то, как долго он проживет. Стресс, вредные привычки, хронические болезни и тяжелые условия жизни отражаются на их состоянии, ускоряя сокращение теломер, что может объяснять то, почему богатые люди в среднем живут дольше, чем представители низших слоев населения.

Подобные открытия, как отмечает Бласко, заставили биологов и эволюционистов спорить о том, характерна ли подобная зависимость и для других обитателей Земли, и можно ли вычислить типичную среднюю продолжительность их жизни, замеряя длину теломер и скорость их сокращения.

Испанские генетики, изучающие человеческие теломеры уже несколько десятилетий, попытались разрешить эти дискуссии, изучив состояние концевых участков хромосом у девяти видов млекопитающих и птиц, обитающих в зоопарке Мадрида.

Для этого ученые забрали образцы крови, выделили иммунные тельца из них, вычислили типичную длину теломер для особей разного возраста, а затем сравнили их между собой, а также с аналогичной информацией для представителей других видов, в том числе людей и лабораторных мышей.

Как оказалось, и изначальная длина теломер, и темпы их сокращения очень точно отражали то, как быстро умирали их обладатели. К примеру, слоны и страусы, живущие по 40-60 лет, обладали достаточно короткими теломерами, длина которых сокращалась так же медленно, как и у человека - на 100 - 300 генетических «букв» в год.

С другой стороны, мыши и бутылконосые дельфины, живущие относительно недолго по сравнению с другими млекопитающими, имели достаточно длинные теломеры, чья длина сокращалась на тысячи нуклеотидов каждый год. Аналогичные тренды наблюдались среди северных оленей, стервятников, чаек и всех остальных обитателей зоопарка.

Что интересно, ученые заметили, что животные обычно умирают не в тот момент, когда теломеры достигли критически малой длины, а после того, как длина большинства концевых участков хромосом снизилась примерно вдвое. Это может объяснять то, почему животные с длинными, но быстро сокращающимися теломерами, такие как мыши, живут заметно меньше, чем человек и прочие долгожители.

«Многие коллеги нам не верили, ссылаясь на большую длину теломер у мышей. Мы показали, что главную роль в процессе старения и в определении долгожительства играет не изначальная длина, а темпы сокращения концевых участков хромосом. Более того, этот параметр позволяет предсказать среднюю продолжительность жизни любого вида точнее, чем его масса или скорость метаболизма», - заключает Курт Уиттемор, коллега Бласко.

Теги: #ученые #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 357 человек
09.07.2019, 21:220 Главы местных администраций смогут оказывать нотариальные услуги 09.07.2019, 21:100 Псковская полиция дала инструкции по обращению с подозрительными находками 09.07.2019, 20:560 В Гдове торговцы из Петербурга пытались втридорога продать пенсионерам пожарные и газовые датчики 09.07.2019, 20:450 Ученые поделились способом вычислить продолжительность жизни любого животного
09.07.2019, 20:300 ЛДПР определила претендентов на выборы глав районов Псковской области 09.07.2019, 20:150 Японская фирма-создатель персонажа Hello Kitty оштрафована в ЕС за нарушение правил единого рынка 09.07.2019, 20:060 Конкурс на строительство второй очереди подземного водозабора в Пскове планируется запустить в текущем месяце 09.07.2019, 20:000 Стало известно количество должников в Псковской области, за полгода отбывших наказание в виде обязательных работ
09.07.2019, 19:500 В Дно прошел тренинг для детей, посвященный Дню семьи, любви и верности 09.07.2019, 19:210 За навязывание работникам зарплатного банка могут ввести штрафы 09.07.2019, 19:030 Псковское отделение ЛДПР проводит конференцию по определению участников выборов глав районов и в ОМСУ 09.07.2019, 19:000 Военнослужащим могут упростить участие в ипотеке
09.07.2019, 18:440 Бюджетный комитет согласовал проект уменьшения расходов Псковской городской Думы 09.07.2019, 18:350 В Псковской области 17 лучших учителей получат поддержку из федерального и областного бюджетов 09.07.2019, 18:060 Пересечение границы на взятом в лизинг автомобиле зависит от настроения российских чиновников 09.07.2019, 17:540 Кратковременные дожди ожидаются завтра в Псковской области
09.07.2019, 17:460 Смех сквозь слезы 09.07.2019, 17:410 Марина Кравец стала ведущей нового шоу с Бузовой и Батрутдиновым 09.07.2019, 17:322 Гендиректор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко о перспективах создания в Псковской области кластера по переработке ПЭТ 09.07.2019, 17:230 С завтрашнего дня будут доступны билеты для участия в розыгрыше призов в честь дня рождения ТК «ПИК60»
09.07.2019, 17:230 Бюджеты муниципальных районов могут получить новый источник налоговых доходов 09.07.2019, 17:140 Псковский музей приглашает родителей с детьми на интерактивные программы и экскурсии 09.07.2019, 17:090 В Пскове завтра проверят соблюдение правил перевозки детей в автотранспорте 09.07.2019, 17:015 Мост на Северном обходе вокруг Пскова начнут строить не раньше следующего года
09.07.2019, 16:460 В двухдневную поездку в Оптину пустынь приглашает псковичей паломническая служба храма Александра Невского 09.07.2019, 16:390 Проект «Без срока давности» и развитие поискового движения Михаил Ведерников обсудил с Еленой Цунаевой 09.07.2019, 16:370 Синоптики обещают россиянам теплый август 09.07.2019, 16:280 Образовательная сессия для наставников детских технопарков «Кванториум» проходит в Пскове
09.07.2019, 16:192 Путин выступил против санкций в отношении Грузии 09.07.2019, 16:061 Псковский облсовпроф предлагает областному комитету по образованию провести совместный мониторинг зарплат работников детских садов 09.07.2019, 16:010 Первое издание «Евгения Онегина» продано на аукционе Christie’s за 467 тыс. фунтов, вчетверо дороже заявленной цены 09.07.2019, 15:560 Почти на 10 млрд рублей пополнили налоговики Псковской области консолидированный бюджет государства с начала года
09.07.2019, 15:560 Михаил Ведерников принял участие в совещании Антона Силуанова по реализации нацпроектов 09.07.2019, 15:300 Налоговики и представители исполнительной власти договорились о сотрудничестве в рамках акции «В отпуск без долгов» 09.07.2019, 15:161 Военно-исторический фестиваль «Прорыв линии «Пантера» состоится 14 июля 09.07.2019, 15:080 Информацию о деятельности областной Кадастровой палаты можно узнать из соцсетей
09.07.2019, 15:032 Борис Елкин: Состояние Ольгинского моста в Пскове - неудовлетворительное 09.07.2019, 14:530 Сопредседатель ЦШ ОНФ Елена Цунаева провела совещание по экологическим проблемам Псковской области 09.07.2019, 14:461 За два месяца авиарейсом «Псков-Сочи» воспользовались около 2,5 тысяч пассажиров 09.07.2019, 14:411 «Эхономика» с Борисом Елкиным. ВИДЕО
09.07.2019, 14:330 Вторая смена летнего городского православного детского лагеря начнет работу 15 июля 09.07.2019, 14:260 В УФСИН России по Псковской области закуплена новая сельскохозяйственная техника 09.07.2019, 14:235 Гендиректор завода «Титан-Полимер»: Люди начинают понимать, что мы не несем опасности для Псковской области 09.07.2019, 14:200 Большинство россиян заинтересованы в продлении программы маткапитала, которая завершается в 2021 году - опрос
09.07.2019, 14:130 Для капремонта Дедовичской районной больницы ищут подрядчика 09.07.2019, 14:090 14 июля пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Березового хутора» 09.07.2019, 14:021 По планам ремонт улицы Юбилейной в Пскове завершат к 15 октября 09.07.2019, 13:540 Мужчина обокрал два магазина в Великих Луках
09.07.2019, 13:530 Назван способ стимулировать россиян заводить детей 09.07.2019, 13:460 Зоозащитная организация «Шанс» ищет сотрудника по уходу за питомцами 09.07.2019, 13:420 Областная библиотека представляет свое новое издание - сборник «На крыльях памяти» 09.07.2019, 13:400 Борис Елкин: График уборки дорог нужно создавать с учетом передвижений горожан
09.07.2019, 13:361 С 1 августа пенсионеров ждет прибавка к пенсии 09.07.2019, 13:300 В России стали реже устраивать массовые беспорядки 09.07.2019, 13:284 Строительство первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» может начаться уже в августе-сентябре 09.07.2019, 13:260 В Великих Луках прошли Громкие семейные чтения
09.07.2019, 13:250 Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии 09.07.2019, 13:190 Глава Псковского района Наталья Федорова вручила двум семьям сертификаты на материнский капитал 09.07.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным 09.07.2019, 12:550 Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах
09.07.2019, 12:390 Псковские спасатели очищают дома от деревянных конструкций в пострадавшей от паводка Иркутской области 09.07.2019, 12:320 Из Псковской области пытались вывезти ценную икону 09.07.2019, 12:280 Более 500 жителей Псковской области посетили открытые показы мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» 09.07.2019, 12:240 Минфин: Увеличение объема дорожных фондов не будет происходить за счет налогов
09.07.2019, 12:100 В первом полугодии 2019 года выросло количество членов профсоюзов, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области 09.07.2019, 12:080 Псковичи развернули на вершине Эльбруса флаг Следственного комитета. ФОТО 09.07.2019, 11:571 22 млн рублей налогов перечислил в бюджет псковский регоператор ТКО в I квартале 2019 года 09.07.2019, 11:431 20 тонн яблок неустановленного происхождения опять уничтожены в Псковской области
09.07.2019, 11:390 Проводить сделки с нотариусом можно будет удаленно 09.07.2019, 11:351 Пожилую женщину сбил на тротуаре в Пскове неустановленный водитель скутера 09.07.2019, 11:300 В День семьи 50 горожан узнали о семейных традициях средневекового Пскова 09.07.2019, 11:260 На вопросы о дорожном хозяйстве ответит в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Борис Елкин
09.07.2019, 11:240 Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов о законах, проблемах, праймериз и промышленности 09.07.2019, 11:190 Законопроект о праве студентов работать в школе одобрен комитетом Госдумы 09.07.2019, 11:170 Собака не пересекла границу в Псковской области из-за нарушений в оформлении документов 09.07.2019, 10:513 Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко сегодня станет гостем программы «Гайд-парк»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.