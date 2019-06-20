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В России и мире

Россия может восстановить авиасообщение с Грузией и вернуться к идее отмены виз

10.07.2019 08:55|ПсковКомментариев: 0

Возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией, а также возвращение к идее отмены визового режима для грузинских граждан не исключают в Москве после прозвучавших из Тбилиси заявлений и высказанной президентом РФ Владимиром Путиным позиции по санкциям, сообщает в среду газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел РФ.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», - заявил собеседник издания в МИД России, согласившийся говорить на условиях анонимности.

После всего этого, по его словам, которые приводит газета, можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для граждан Грузии.

По имеющимся у издания данным, решение об отмене виз с Грузией действительно было проработано и полностью готово к принятию. Вопрос прошел межведомственное согласование и необходимые документы были направлены к президенту Путину - оставалось лишь подписать соответствующий указ, говорится в публикации.

Собеседник газеты полагает, что, если в будущем ситуация нормализуется, «все можно будет развернуть назад».

При этом он похвалил грузинские власти за реакцию на «провокацию "Рустави-2"», отмечается в статье.

«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - "Ъ") и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить», - подчеркнул дипломат в беседе с «Коммерсантом».

Во вторник Госдума РФ приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии.

Между тем президент Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения», - сказал глава государства журналистам.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

Источник: Псковская Лента Новостей
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