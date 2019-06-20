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Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье

Прокуратура через суд обязала мэрию Улан-Удэ выдать квартиру женщине, которая стояла в очереди на жилье с 1964 года, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в среду.

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса «малоимущая», пишет «Интерфакс».

«В настоящее время её очередь значится под № 2, однако мэрией гражданке отказано в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у неё статуса "малоимущая". В интересах женщины к администрации города предъявлен иск о признании за ней права на получение жилья. Решением суда требования прокурора удовлетворены, апелляционным определением Верховного суда решение суда оставлено без изменения», - говорится в релизе.

Ведомство уточняет, что согласно Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, для постановки на учет гражданину не требовалось быть признанным малоимущим.

Женщине обязаны предоставить квартиру в течение трех месяцев.