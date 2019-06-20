В России и мире

Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Опытный образец представлен на международной промышленной выставке Иннопром 2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«Новый проект – результат технологической кооперации с южнокорейской компанией, для которой это первый такой опыт в России. LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности, метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин, сообщил, что технология обладает большим потенциалом. «Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили компании-производители транспорта, в частности ‒ железнодорожного. В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент», - сказал он.

Как заявил президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли, компания LG стремится представлять на российском рынке инновационные В2В продукты, которые позволят сделать пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла, являющийся ведущим российским производителем высокотехнологичных изделий из стекла, в частности, стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т.д.

Интерактивные прозрачные дисплеи ‒ инновационный продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей. По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В «окнах-мониторах» используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую ‒ посредством сенсорной поверхности. В первую очередь технологию планируется применить на железнодорожном транспорте.