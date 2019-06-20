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В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

Научно-производственное объединение автоматики, которое является предприятием «Роскосмоса», представило на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге прототип беспилотного трактора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости» и на предприятие.

«На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики», — указано в сообщении.

Уточняется, что за движение трактора отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.