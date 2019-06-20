В России и мире

Евродепутат Яак Мадисон предложил устраивать в Эстонии салют в честь освобождения Печор в 1919 году

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон предложил в ответ на предстоящий салют в Москве в честь освобождения Таллина устроить салют в Эстонии в честь освобождения города Печоры (Псковская область). Об этом сообщает «Интерфакс».

«4 февраля 1919 года храбрые эстонские солдаты освободили людей в Печорах, которые были оккупированы красными. С тех пор прошел почти 101 год, и красивый салют по случаю годовщины освобождения Печор был бы хорош. Можно было бы его устраивать каждый год до тех пор, пока Печоры вновь не станут свободными от оккупации. Посмотрим, чей салют будет красивее», - написал депутат в своем фейсбуке.

22 сентября в Москве будет дан салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистских захватчиков.

С критикой предстоящего праздничного московского салюта выступил в тот же день и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, назвавший его в социальных сетях «провокацией».

В 2019 году в Москве салюты будут проведены в честь освобождения советскими войсками Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября). В 2020 году салюты будут проведены в Москве в ознаменование освобождения Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).