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Чернобыль намерены открыть для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», который делает упор на туристический потенциал зоны отчуждения. В ней, в частности, планируется создать «зеленый коридор» для туристов, пишет «Коммерсантъ».

Владимир Зеленский считает, что следует отказаться от различных запретов, которые сейчас действуют в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, и наоборот, «сделать тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины».

Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в том числе водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют.

«К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции,- добавил господин Зеленский.- Силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим».

СМИ уточняют, что Зеленский обратился к теме Чернобыля не случайно. В среду, 10 июля, было сдано в эксплуатацию новое укрытие над четвертым энергоблоком, пожар в котором и привел к катастрофе 26 апреля 1986 года.

По словам опрошенных “Ъ” сотрудников турфирм, которые организуют поездки в зону отчуждения, «глупые запреты», о которых говорил президент Зеленский, действительно имеют место. Например, саму ЧАЭС разрешают снимать только с определенного ракурса, а для съемки с дрона необходимо проходить очень сложную бюрократическую процедуру, которая постоянно меняется. Впрочем, некоторые запреты считают оправданными даже туристы: например, заходить в здания, пустующие с 1986 года, действительно опасно, так как они могут обрушиться.