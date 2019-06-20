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Главе подразделения Росстата пришлось уволиться после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции

Директор Межрегионального центра Росстата Евгений Сычов уволился после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции в июне. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой пресс-службу Минэкономразвития, в ведении которого находится Росстат.

Центробанк 8 июля опубликовал сообщение о том, что инфляция в России в годовом выражении по итогам июня упала до 4,7% с 5,1% в мае. После этого министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что ЦБ опубликовал данные Росстата раньше Минэкономразвития, что «абсолютно недопустимо». Он попросил коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу.

В Росстате признали, что данные об инфляции действительно появились на сайте службы раньше срока «по вине одного из подведомственных учреждений». В ведомстве подчеркнули, что запустили программу повышения внутренней эффективности и готовы разработать регламент публикации данных, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Минэкономразвития по итогам служебного расследования выяснило, что случаи досрочной публикации данных Росстата происходили ранее неоднократно — «примерно 1-2 раза в год». Кроме того, министр Максим Орешкин был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в т.ч. приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен. В связи с этим ведомство решило разработать регламент подготовки и публикации данных на всех платформах Росстата с указанием сроков.