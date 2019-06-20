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Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская»

Пассажир метрополитена получил травмы на эскалаторе станции «Василеостровская». По данным пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», мужчина был нетрезв и пренебрег правилами пользования метрополитеном.

«Мужчина среднего возраста находился в нетрезвом состоянии на эскалаторе. Предположительно, он сидел или лежал на эскалаторе, что и привело к зажатию руки на нижней гребенке. Эскалатор был экстренно остановлен, сотрудники метро вызвали скорую помощь, его увезли в больницу», - цитирует пресс-службу метрополитена «Деловой Петербург». Работа вестибюля станции метро не приостанавливалась.

В организации также отметили, что подобные случаи - нередки и чаще всего возникают с пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.