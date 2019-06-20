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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали рекомендации, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука. Они уточнили, что такие инциденты происходят по трем причинам: заводской брак, перегрев и старение гаджетов. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты рассказали, что устройства имеют одинаковый тип энергоносителя - литий-ионный аккумулятор. Этот тип энергоносителя из-за резкого перепада температуры начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», а в редких случаях можно обнаружить течь. Кроме того, любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что повлечет за собой взрыв.

Для предотвращения взрыва гаджетов Роскачество рекомендует:

пользоваться фирменными зарядными устройствами либо сертифицированными данной фирмой блоками;

не допускать перегрева аппарата - не оставлять его под прямыми лучами солнца или под подушкой;

во время зарядки стараться не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора;

не забывать о том, что аккумуляторы могут взорваться из-за неудачных падений;

не носить гаджет в заднем кармане одежды, так как есть риск взрыва аккумулятора от механического повреждения;

при вздутии аккумулятора нельзя его использовать из-за начавшихся химических реакций, которые могут повлечь за собой взрыв батареи.

Эксперты также дали рекомендации на случай возгорания аккумулятора:

не прикасаясь к гаджету, необходимо выдернуть из розетки зарядное устройство, а по возможности - обесточить все помещение;

следует перекрыть доступ к устройству с помощью подручных средств. Например, бросить гаджет в воду или накрыть его;

если реакция уже началась, то необходимо быстро бросить устройство в место, взрыв в котором не причинит ущерба.

Специалисты Роскачества отметили, что десятки компаний пытаются создать новый тип аккумулятора: улучшить его энергоемкость, срок службы и сделать его безопасным.