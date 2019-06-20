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Дима Билан презентовал «пропитанный духом 80-х» клип на песню «Про белые розы»

Российский певец Дима Билан представил видеоролик на сингл «Про белые розы». Как пишут Интернет-СМИ, он долго томил фанатов в ожидании новинки, и 10 июля клип наконец-то появился на официальном канале музыканта в YouTube.

Сам певец в своем Instagram охарактеризовал работу как «романтичная видео-история, пропитанная духом 80-х-2000-х». Он много рассказал о съемках, которые завершились совсем недавно.

Стоит отметить, что комментарии и отзывы о новой работе Билана сразу стали появляться в Сети. Поклонники исполнителя остались в восторге, назвав «Про белые розы» мини-фильмом.