Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем сапогам полоска?
Дом от А до Я
Как помыть машину бесплатно?
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Гибкая линейка Yota
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Телефон прямого эфира 56-73-72
Осторожно! Двери закрываются
Про заграничную недвижимость депутатов
 
 
 
ещё В России и мире 20.06.2019 14:361 Владимир Путин рассказал, где заканчиваются границы его терпения 11.07.2019 11:130 МВД предложило ввести новый платеж для проживающих в России иностранцев 11.07.2019 11:040 Эксперты обнаружили вирус, способный читать переписку в Telegram и WhatsApp 11.07.2019 10:451 У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы 11.07.2019 10:400 Средний чек россиянина за один поход в магазин увеличился до 556 рублей 11.07.2019 10:210 В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности для живодеров
 
 
 
Самое популярное 08.07.2019 17:265 В Пскове вспоминают экипаж майора Гудина, погибший 26 лет назад 08.07.2019 12:223 Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости 08.07.2019 08:532 К выходным Европейская часть России окажется в мешке арктического холода 08.07.2019 13:328 Дворец бракосочетаний в Пскове осмотрел после ремонта губернатор. ФОТО 10.07.2019 21:522 Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности для живодеров

11.07.2019 10:21|ПсковКомментариев: 0

Заксобрание Санкт-Петербурга в среду внесло в Госдуму законопроект о снижении с 16 до 14 лет возраста привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующая поправка вносится в Уголовный кодекс. Предлагается дополнить перечень преступлений, которые могут повлечь за собой уголовное наказание для лиц, достигших 14 лет, пунктом «жестокое обращение с животными».

Как указывают в пояснительных материалах законодатели из Санкт-Петербурга, «на сегодняшний день несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными, даже если указанные действия были совершены группой» в присутствии малолетних и даже если издевательство транслировалось через интернет.

Правительство в свою очередь дало отрицательный отзыв на эту инициативу. В тексте говорится, что «предлагаемый законопроектом подход не согласуется с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия». В кабмине также указывают на то, что уже сейчас «предусмотрена возможность помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа лиц», которым на момент совершения преступления было от 11 до 18 лет.

«Предлагаемое законопроектом механическое снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не может быть признано эффективным средством, позволяющим разрешить проблему малолетней преступности, поскольку это может привести к дальнейшей криминализации общества», - резюмировали в правительстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Памятники древнего Пскова включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Испытываете ли вы гордость и радость по этому поводу?
В опросе приняло участие 510 человек
11.07.2019, 11:190 Артем Милушкин уже был фигурантом уголовного дела о сбыте наркотиков в 2011 году - источник 11.07.2019, 11:130 МВД предложило ввести новый платеж для проживающих в России иностранцев 11.07.2019, 11:110 Эксперты ОНФ: Строительство турбоперекрестков может оказаться слишком затратным 11.07.2019, 11:080 Псковским пенсионерам рассказали о вредных и полезных напитках
11.07.2019, 11:040 Эксперты обнаружили вирус, способный читать переписку в Telegram и WhatsApp 11.07.2019, 10:570 40 человек погибли в результате пожаров в Псковской области за первое полугодие 2019 года 11.07.2019, 10:451 У депутата с заработком в 3 копейки нашли скрытые доходы 11.07.2019, 10:420 В Острове перезахоронили летчиков, погибших 78 лет назад
11.07.2019, 10:400 Средний чек россиянина за один поход в магазин увеличился до 556 рублей 11.07.2019, 10:280 Конференция «Возрожденный из руин», посвященная 75-летию создания Великолукской области, состоится в ноябре 11.07.2019, 10:210 В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста уголовной ответственности для живодеров 11.07.2019, 10:140 Псковская область сможет побороться за Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года»
11.07.2019, 10:050 В обсуждении проблем реализации «мусорной реформы» в Стругокрасненском и Плюсском районе принял участие Александр Котов 11.07.2019, 09:540 Для пенсионеров создан специальный раздел на портале госуслуг 11.07.2019, 09:530 Апрельскую кражу дорогого телефона раскрыли великолукские полицейские 11.07.2019, 09:480 Дима Билан презентовал «пропитанный духом 80-х» клип на песню «Про белые розы»
11.07.2019, 09:381 Псковский кардиолог рассказала, что такое «танец сердца» и каким лекарствам можно доверять 11.07.2019, 09:370 Эскалатор зажевал руку мужчине на станции метро «Василеостровская» 11.07.2019, 09:251 Островская прокуратура отстояла право вдовы на пользование квартирой 11.07.2019, 09:223 Заступившийся за больную мать невельчанин отправится в колонию на три года
11.07.2019, 09:120 Российские автозаводы обяжут ставить «умные» тормоза 11.07.2019, 09:030 Гранату нашли в псковском садоводстве «Медик-2» 11.07.2019, 09:030 «Прасковья Молочкова» приглашает псковичей на дегустацию 11.07.2019, 08:590 Грозовой разряд стал причиной пожара в городе Невеле
11.07.2019, 08:500 Предупреждение террористических проявлений в Дни Пскова обсудили на заседании городской комиссии 11.07.2019, 08:470 Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского ищут в Пскове. ФОТО 11.07.2019, 08:390 Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты 11.07.2019, 08:251 Доступный спутниковый интернет может появиться в России
11.07.2019, 08:170 На 10 дней будет закрыт для движения участок улицы Розы Люксембург  в Великих Луках 11.07.2019, 08:100 Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов 11.07.2019, 08:000 Архиепископ Монреальский и Канадский возглавит Божественную литургию в Троицком соборе в пятницу 10.07.2019, 22:370 Выпущены носки с похабными цитатами русских поэтов
10.07.2019, 22:162 До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории 10.07.2019, 21:522 Время в пути «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском сократится более чем на полтора часа 10.07.2019, 21:370 Появились фотографии с места ДТП, в котором пострадали семь человек 10.07.2019, 21:330 Чернобыль намерены открыть для туристов
10.07.2019, 21:178 Главе подразделения Росстата пришлось уволиться после скандала с досрочной публикацией данных об инфляции 10.07.2019, 21:080 На вечеринку длиною в день приглашает 20 июля Pskov Wake Park 10.07.2019, 20:470 Василий Осипов отметил высокий темп строительства школы в Дно 10.07.2019, 20:260 В Петров день ансамбль Псково-Печерского монастыря даст концерт в «Михайловском»
10.07.2019, 20:040 Tele2 обновила приложение «Мой Tele2» 10.07.2019, 19:4511 Общественная палата Псковской области попросит губернатора пересмотреть время запрета на продажу алкоголя 10.07.2019, 19:290 Росреестр информирует об экстерриториальном принципе оказания услуг 10.07.2019, 19:070 В Госдуме одобрен в первом чтении закон о фитнес-центрах
10.07.2019, 18:490 Крупная партия цветов из-за рубежа не прошла фитосанитарный контроль в Псковской области 10.07.2019, 18:310 Кадастровая палата разъясняет порядок согласования границ дачных участков 10.07.2019, 18:150 Продолжаются поиски великолучанина, ушедшего из больницы в мае 10.07.2019, 18:060 Основной причиной повреждения лесных насаждений в I полугодии 2019 года в Псковской области стали неблагоприятные погодные условия
10.07.2019, 17:590 Небольшие дожди прогнозируют в четверг в Псковской области 10.07.2019, 17:540 Аквапарк «Акваполис» устраивает крупный розыгрыш в честь Дня города 10.07.2019, 17:432 21 социальный проект с участием Псковского облсовпрофа был реализован в течение последних 5 лет 10.07.2019, 17:300 Безопасность детского отдыха повысят специальные комиссии
10.07.2019, 17:200 Минтранс определит список обязательных платных услуг на автовокзалах 10.07.2019, 17:151 В Псковской области продолжается капремонт участков автодороги Р-23 10.07.2019, 17:110 Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для тургрупп 10.07.2019, 17:051 «Картофель фри» из Белоруссии оказался рыбопродукцией, произведенной в Нидерландах
10.07.2019, 17:006 Трудовой коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» направил обращение Михаилу Ведерникову 10.07.2019, 16:592 Ученые выяснили, что мигранты в России интегрируются более успешно, чем в странах Запада 10.07.2019, 16:4912 Вопрос о выдвижении Андрея Вихмана на пост главы Усвятского района в «Яблоке» не обсуждался - Лев Шлосберг 10.07.2019, 16:471 В Пскове на пенсионерку напал грабитель
10.07.2019, 16:430 Доходы бюджета Великих Лук выросли в июне 10.07.2019, 16:410 Скончался заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда» Владимир Тишевский 10.07.2019, 16:3715 Приход к власти людей не из системы дает положительные результаты - Лев Шлосберг 10.07.2019, 16:340 Новые формы работы с молодыми профактивистами представил Псковский облсовпроф 
10.07.2019, 16:300 Профицит бюджета РФ за I полугодие составил 3,1% ВВП 10.07.2019, 16:250 Девять выпускников великолукских школ получили 100 баллов за ЕГЭ 10.07.2019, 16:230 Псковские музыканты сняли новый клип в Петербургском метро. ВИДЕО 10.07.2019, 16:201 Центр спортивной подготовки приобрел спортивный инвентарь для отделения гребли на байдарках и каноэ
10.07.2019, 16:180 Для переправы крупных грузов на остров Колпина в Псковском озере планируют запустить баржу или паром 10.07.2019, 16:081 Володин призвал Госдуму внимательнее читать принимаемые ею законопроекты 10.07.2019, 16:070 ЧП и грубых нарушений общественного порядка не было допущено в Великих Луках за последний месяц 10.07.2019, 16:052 Евродепутат Яак Мадисон предложил устраивать в Эстонии салют в честь освобождения Печор в 1919 году
10.07.2019, 16:000 ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации 10.07.2019, 15:580 Минобороны планирует создать информационную систему о состоянии здоровья призывников 10.07.2019, 15:510 «Семерка» и «Форд» столкнулись в Великолукском районе, пострадали семь человек 10.07.2019, 15:380 В Музее истории города Печоры завтра откроется выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.