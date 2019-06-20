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МВД предложило ввести новый платеж для проживающих в России иностранцев

Министерство внутренних дел в инициативном порядке прорабатывает вопрос по внесению в законодательство изменений, касающихся уплаты налога на доходы отдельными категориями иностранцев, работающих по найму у физлиц для личных, домашних и иных подобных нужд, рассказали в ведомстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве пояснили, что сейчас проживающие в РФ иностранцы на основании разрешения на временное проживание и вида на жительство должны ежегодно подтверждать наличие у них дохода и сам факт проживания в стране. Однако те из них, которые работают на физлиц, не всегда могут оформить все необходимые документы.

В связи с этим на площадке ГУВМ МВД России с привлечением научного сообщества обсуждается целесообразность установления для временно и постоянно проживающих в России «самозанятых» иностранцев авансовых платежей. Это предполагается сделать по аналогии с платежами, установленными для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента.

Ранее Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России для иностранных специалистов. В частности, срок работы, необходимый им для получения российского паспорта, сократят с трех лет до одного года.