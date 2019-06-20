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Средний чек россиянина за один поход в магазин увеличился до 556 рублей

В июне средний чек жителя России за один поход в магазин вырос на 3 рубля и составил 556 рублей, передает портал dp.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По сравнению с майским показателем рост составил 0,5%, в сравнении с июнем прошлого года средний чек вырос на 2,4%.

«Как и объем общих повседневных расходов, величина среднего чека во II квартале оставалась достаточно стабильной. Напомним, что майский чек уменьшился на 0,7% относительно апреля, а июньский - наоборот, вырос на 0,5% по сравнению с маем. Таким образом, по итогам первого летнего месяца размер среднего чека составил 556 рублей при майском показателе в 553 рубля и апрельском - в 557 рублей», - говорится в исследовании.

В Петербурге ситуация немного отличается от средних значений по стране. Так, в июне средний чек жителя Петербурга составил 705 рублей - он вырос по сравнению с маем на 6 рублей, то есть почти на 0,9%.