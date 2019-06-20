В России и мире

Эдита Пьеха высказалась насчет романа с Юрием Гагариным

Певица Эдита Пьеха рассказала о том, как супруг ревновал ее к космонавту Юрию Гагарину. С Гагариным Пьеха встретилась на одной из встреч в Переделкино, где деятели искусства и космонавты занимались спортом. Когда Пьеха подвернула ногу во время игры в волейбол, он поднял ее на спину и отнес в медпункт.

В архиве Пьехи сохранилось фото, на котором Гагарин несет смеющуюся артистку. «Еще мы с ним играли в бильярд. Он так все устроил, что я его обыграла. Так получилось, якобы я хороша в бильярде. На самом деле он поддался», - цитирует Пьеху сайтkp.ru.

Слухи о том, что у нее был роман с Гагариным, певица отрицает. «Но мой муж меня ревновал к Юрию Алексеевичу. Но он меня ревновал ко многим мужчинам. Это не имеет отношение к Юрию Гагарину», - сказала Пьеха.