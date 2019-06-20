В России и мире

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

«Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию», - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал Михаил Развожаев - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта. Развожаев ранее занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа, а также был врио главы Хакасии.

Напомним, Освянников стал врио главы Севастополя в 2016 году после ухода с этого поста Сергея Меняйло. В сентябре 2017 года Овсянников победил на выборах губернатора с результатом 71,12%,

С декабря 2015 года Овсянников занимал пост заместителем главы Минпромторга. До этого он возглавлял департамент региональной промышленной политики ведомства.