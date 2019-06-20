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Эксперты выявили процент россиян, экономящих на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта. Как пишет РИА «Новости», со ссылкой на исследования «Сбербанка» потребительских настроений россиян за второй квартал 2019 года, теперь в стране экономят на продуктах 68% жителей.

Источник: РИА «Новости»

«Тенденция к оттоку потребителей в сравнительно низкие ценовые сегменты становится менее ярко выраженной. Доля "Ивановых", пытающихся сэкономить на дорогих продуктах питания, уменьшилась по сравнению с первым кварталом 2019 года на 3 процентных пункта - до 68%», - сказано в сообщении банка. Добавляется, что и ритейлеры, в свою очередь, не увеличили долю промоакций.

Отмечается, что несмотря на то, что потребителей тревожили высокие темпы инфляции, они стали направлять на покупку продуктов питания более значительную долю доходов. При этом «Ивановы» пытаются смягчить негативные для своего бюджета последствия, посещая больше разных магазинов, но так или иначе покупают больше товаров в публичных розничных сетях, и это не сопровождается дальнейшим ухудшением потребительских настроений, отмечают эксперты «Сбербанка».

Согласно исследованию, на данный момент покупки в интернет-магазинах по меньшей мере раз в месяц совершают 25% россиян, и в дальнейшем этот показатель будет расти. Около 52% опрошенных заявили, что предпочитают забирать купленный товар в пунктах выдачи.

Кроме того, аналитики банка обнаружили, что во втором квартале текущего года сократилась доля респондентов, оценивших экономическую ситуацию как нестабильную, уменьшилась доля тех, кого беспокоит обменный курс.

«Такие изменения хорошо коррелируют со сделанными ранее выводами о том, что в отсутствие плохих новостей настроение потребителей будет постепенно улучшаться», - уверены в банке. Во втором квартале 2019 года, по данным Сбербанка, индекс настроений потребителей снова подрос: он поднялся с минус 22% до минус 21%.