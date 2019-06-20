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Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет РИА «Новости». В ведомстве объяснили необходимость такого решения ростом цен на продукты.

Источник: РИА «Новости»

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 130 рублей, пенсионеров - 9236 рублей, детей - 11 004 рубля», - говорится в документе.

Таким образом, прожиточный минимум вырастет по сравнению с предыдущим кварталом: в среднем на душу населения и для детей - на 4%, для трудоспособного населения - на 4,1%, для пенсионеров - на 3,8%.

Первого июля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все национальные проекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян.

Он пояснил, что для того чтобы повышался уровень жизни россиян, у них должна быть возможность получить достойную работу, качественное образование, начать собственное дело.

По словам Медведева, к 2024 году россиян с доходами ниже прожиточного минимума должно быть в два раза меньше, чем сейчас. Премьер напомнил, что в прошлом году минимальный размер оплаты труда повышали дважды, также были проиндексированы зарплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты. Это привело к тому, что число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек.