В России и мире

Работу Visa и MasterCard в России поставили под угрозу

Международные платежные системы могут уйти из России в результате действий Госдумы и Центробанка, сообщает «Коммерсантъ».

23 июля нижняя палата парламента собирается рассмотреть во втором чтении поправки к законопроекту «О национальной платежной системе», которые поддерживает ЦБ - они должны обеспечить беспрерывность карточных платежей в России. По сути же российским дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) запретят приостанавливать расчеты по картам банков, попавших под санкции.

Поправки коснутся МПС, чьи «дочки» зарегистрированы в ЦБ, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay и JCB.

Если законопроект будет принят, им запретят вводить «критерии приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе».

На то, чтобы начать работать по новым правилам, платежным системам дадут полгода. После этого приостановка расчетов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением. Если оно не будет устранено, ЦБ исключит компанию из реестра операторов платежных систем, что будет означать запрет на работу в России.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», российские дочки Visa и MasterCard при всем желании не смогут привести свои правила в соответствие с новыми требованиями - они не имеют права не исполнять распоряжения своей головной организации.

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем» (это понятие также вводится поправками к законопроекту). Однако, как считают опрошенные изданием эксперты, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.