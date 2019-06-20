В России и мире

В правительстве согласились с идеей отказаться от уничтожения санкционных продуктов

Запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты предложил Роспотребнадзор. Вице-премьер России Алексей Гордеев поддержал инициативу Роспотрабнадзора законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты. Он считает, что изъятые продукты необходимо анализировать на пригодность, передает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать - это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания», - заявил Алексей Гордеев.

Роспотребнадзор выступил с инициативой о запрете уничтожения продуктов в июне 2019 года. Ведомство поддержал Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Эмбарго на импорт продуктов появилось с 2014 года, как ответ на санкции других стран против России. В конце июля 2015 года Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов. 13 февраля Федеральная таможенная служба попросила Минсельхоз расширить эмбарго на продукты из США и Евросоюза, но ведомство не поддержало инициативу.