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Компания Google призналась, что прослушивает команды пользователей голосовому помощнику

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании, пишет РИА Новости.

Как говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant», - отмечает звуковой гигант.

Поводом для специального заявления стала утечка конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов, привлеченных к исследованиям. В связи с этим компания обещает провести расследование и принять необходимые меры.

Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant. Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.