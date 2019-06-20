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Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова Егора Соловьева.

«Это новая авиационная крылатая ракета. В этом году мы произведем отгрузку первых серийных изделий. Заказчиком выступает министерство обороны», — сказал он в интервью газете «Встреча».

Соловьев уточнил, что это «не отдельные наработки и элементы, а полноценная серийная продукция, выпускаемая достаточно большими объемами».

«Это наше будущее на несколько лет», — добавил он.

Кроме того, по словам гендиректора, завод производит отдельные элементы авиационного оборудования для компаний «Сухой», «Миг» и выполняет определенные работы для серийных самолетов, связанные с элементами радиоэлектронной борьбы и дозаправкой в воздухе.